هذه حقيقة نسب الملكة إليزابيث للنبي

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بريطانيا

اليزابيث

النبى

نسب

فندت أستاذة تاريخ إسلامي، الادعاءات حول نسب الملكة البريطانية إليزابيث، إلى النبي محمد صل الله عليه وسلم، قائلة إنه لا صحة لما نشرته صحف بريطانية بهذا الخصوص.

وتحدثت تقارير عديدة عن نسب الملكة البريطانية إلى النبي، وأن جدتها أميرة مسلمة وتحديدًا من الأندلس، بالإضافة إلى تناول العديد من وسائل الإعلام قصة نسب الملكة لنسل النبي، مما يجعلها ابنة عم ملوك الأردن والمغرب.

واستندت تلك الادعاءات إلى تقرير سابق لصحيفة "الأسبوع الصحفي" المغربية، قالت إن العائلة المالكة البريطانية تتصل بالنبي من ملوك إشبيلية الذين حكموا من داخل إمبراطورية إسلامية هي الخامسة في التاريخ، وأن دم الرسول جرى في سلسلة الملوك الأوربيين عبر إدوارد التاسع ليصل إلى الملكة إليزابيث وتحديدا فى القرن الخامس عشر.

من جانبها، قالت الدكتورة أمينة الشوربجي أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة عين شمس، إنه لا يوجد في كتب التاريخ الإسلامية ما يثبت أن الملكة إليزابيث من أصول إسلامية من الأساس، ناهيك عن أن تكن من نسل النبي صلي الله عليه وسلم.

وأضافت في تصريح إلى "المصريون"، أن "الملكة اليزابث من أصول ألمانية علي الأغلب وليس لها أي أصول عربية أو إسلامية وكل ما يتداول بهذا الشأن لم يرد ذكره في أي كتب أو موسوعات للتاريخ الإسلامي".

وكان الدكتور علي جمعة مفتي مصر قد تحدث قبل أكثر من 3 سنوات عن نسب الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا، قائلاً إنها تنحدر من أسرة النبي محمد، ولكن جدها اضطر لاعتناق المسيحية، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل بين المغردين.

وأضاف: "جد الملكة كان من آل هاشم، من آل النبي يعني، فكيف لم تصبح الملكة (إليزابيث) مسلمة؟ لأن جدها ترك الإسلام بسبب الضغط والقهر كما جرى مع المسلمين المورسكين في أسبانيا، كنا نتعرض للضرب من الشرق والغرب والفقه الذي قيل في ذلك الوقت كان سببه هذا الضرب".


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