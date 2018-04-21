» مصرع برلماني وستة من أفراد أسرته بحادث تصادم

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حادث تصادم

مصرع نائب

لقي محمد العمامرة، عضو مجلس النواب الأردني عن دائرة بدو الجنوب وستة من أفراد أسرته مصرعهم، مساء اليوم السبت، إثر حادث تصادم في مدينة الكرك جنوبي البلاد.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن مديرية الدفاع المدني في البلاد، تلقت الأناضول نسخة منه.

وقال البيان إن "كوادر الإنقاذ والإسعاف بمديرية الدفاع المدني بالكرك، تعاملت مساء اليوم مع حادث سير وقع بين مركبة النائب محمد العمامرة وونش عند منطقة سواقة( تبعد عن العاصمة 70 كم تقريبا ‎ )".

وأضاف البيان "ونتج عن الحادث وفاة النائب محمد العمامرة(53 عامًا) وستة أشخاص من أسرته (جميع من كانوا بالسيارة) وإصابة شخصين من المركبة الأخرى بإصابات بالغة".

وذكر أن "فرق الإنقاذ والإسعاف عملت على تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفيات لمستشفى الكرك الحكومي، ومستشفى الأمير علي ابن الحسين العسكري ومستشفى النديم الحكومي".

وفي وقت لاحق، نعى عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب ، النائب العمامرة ، وفق ما أوردته الوكالة الأردنية الرسمية "بترا".

وأعرب الطراونة باسمه واسم أعضاء مجلس النواب كافة عن تعازيه الحارة لآل الفقيد وأسرته سائلا المولى عز وجل ان يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم آلهم وذويهم الصبر والسلوان.


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