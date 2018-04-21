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مورينيو: نتعرض لانتقادات مبالغ فيها

الرياضة

مورينيو
مورينيو

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قال البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم إن فريقه يتعرض لانتقادات مبالغ فيها في الفترة الأخيرة دون أي مبرر.
جاءت تصريحات مورينيو في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، عقب الفوز على توتنهام بهدفين لهدف والتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
وأكد مورينيو "لا أعلم لماذا نتعرض لهذا الكم من الانتقادات فنحن نحتاج 6 نقاط فقط من مبارياتنا المتبقية لضمان المركز الثاني في الدوري الإنجليزي (البريمرليغ)، وسنفعل ذلك في ظل منافسة شرسة من جانب بقية الفرق المتقاربة معنا في عدد النقاط".
وأضاف "لو حققنا الوصافة سيكون إنجازًا بالنسبة لنادٍ لم يستطع تحقيق هذا المركز منذ عدة سنوات".
وأوضح مورينيو "تأهلنا لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي هو رابع نهائي لنا خلال آخر 3 سنوات، الانتقادات مبالغ فيها".
وعن مجريات اللقاء، قال مورينيو "فقدنا السيطرة بعد التأخر في النتيجة وبين الشوطين تحدثنا كثيرًا وقمنا بتنظيم أنفسنا وكانت الجماهير استثنائية كعادتها حين نلعب خارج ملعبنا".
وأشار "نستحق الفوز فقد كنا الأفضل خلال فترات طويلة في المباراة حتى حين امتلك توتنهام الكرة كنا الأفضل وكانت الأمور تحت سيطرة تامة".
ووصل مانشستر يونايتد للنهائي المحلي رقم 29 طوال تاريخه وهو أكثر من أي نادٍ إنجليزي آخر. -

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