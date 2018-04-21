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جيش الاحتلال يفتح تحقيقًا في استشهاد طفل بغزة‎

عرب وعالم

استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية
استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية

المصريون ووكالات

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جيش الاحتلال يقصف موقعًا لـ"حماس" في غزة

فتح الجيش الإسرائيلي، السبت، تحقيقا في ظروف حادثة استشهاد الطفل الفلسطيني محمد أيوب (15 عامًا) على حدود قطاع غزة يوم أمس الجمعة، بحسب إعلام محلي.
وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن "قيادة الجيش ستتابع التحقيق في القضية بعد الانتقادات الدولية الحادة بشأن مقتل الفتى أيوب".
وأشار الموقع إلى أن الجيش "يرجح إلى أن الطفل أيوب قتل بعد محاولته الإضرار بالسياج الأمني". ولم تصدر أي إفادة رسمية من الجيش الإسرائيلي حول ما ذكرته الصحيفة.وقتل قناص إسرائيلي الطفل أيوب خلال مشاركته في فعاليات "جمعة الشهداء والأسرى"، قرب السياج المحيط بغزة أمس الجمعة، بحسب إعلام فلسطيني.
وأمس، طالب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، بالتحقيق في ظروف استشهاد الطفل أيوب، برصاص الجيش الإسرائيلي.
وفي يوم دامٍ جديد، واصل الجيش الإسرائيلي أمس، اعتداءاته على المتظاهرين الفلسطينيين في الجمعة الرابعة من مسيرات "العودة" السلمية قرب حدود قطاع غزة، وكذلك بأنحاء متفرقة من الضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 736 آخرين.
ووصل عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص الجيش الإسرائيلي، منذ بداية مسيرات "العودة" في 30 مارس/آذار الماضي، إلى 39 فلسطينيًا، فيما أصيب الآلاف بجراح. -

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