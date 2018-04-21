21 أبريل 2018 - 11:29 م

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، اليونان إلى إحلال السلام بين البلدين.



جاء ذلك في مقابلة تلفزيونية لأردوغان، مع قناة "إن تي في" المحلية، بمدينة إسطنبول.



وموجها خطابه إلى اليونان، أضاف أردوغان: "من الآن فصاعدًا نحن بحاجة إلى السلام".



وتابع: "رئيس وزراء اليونان شاب ديناميكي ويرغب في اتخاذ بلدينا خطوات إيجابية بشأن علاقاتهما وخلال زيارتي الأخيرة لمست نفس التطلع لدى الرئيس اليوناني (بروكوبيس بافلوبولوس)".



وتصاعدت حدة التوتر بين تركيا واليونان مؤخرًا، على خلفية رفع مجموعة من الشبان اليونانيين علم بلادهم على جزيرة صخرية ببحر إيجة، الأحد الماضي.



والثلاثاء الماضي، حذر نائب رئيس الوزراء التركي، المتحدث باسم الحكومة، بكر بوزداغ، اليونان من "وقوع أحداث غير مرغوب بها" في بحر إيجه، ما لم تتخل أثينا عن "مواقف استفزازية ومعادية".



وأضاف بوزداغ في مؤتمر له، أن "القضايا الخلافية المتعلقة بالجزر في بحر إيجه واضحة جدا".

