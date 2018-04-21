» معلومة هامة عن مؤسس لعبة الحوت الأزرق

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أكد المهندس مصطفى أبو جمرة خبير الاتصالات، إن حجب المواقع للأسف غير ممكن ومشكلة "الحوت الأزرق" أنها ليست موقع ولكنها "فكرة" يتم تداولها عبر عدة وسائل، منوها أن هناك عدة ألعاب آخرى في منتهى الخطورة على الشباب.
وأوضح "أبوجمرة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية سي بي سي"، مساء السبت: "مؤسس لعبة الحوت الأزرق قال إنه يسعى إلى تطهير البشرية من الفيروسات الجينية"، مشيرا إلى أن القائمين على هذه اللعب الخطيرة في الأساس مرضى نفسيين، ولديهم معجبين.
ووجه رسالة إلى الأهالي بضرورة المحافظة على أولادهم من خلال تحذيرهم من مخاطر تلك الألعاب، بالإضافة إلى مصاحبتهم.
وأضاف أن "الحفاظ على الأولاد يعني الاقتراب منهم ومصادقتهم، والتنبيه عليهم بأن ليس كل من يقول كلمة طيبة هو صديق لأن الانترنت ملئ بالشر".

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