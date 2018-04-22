» محمد صلاح يكشف سر عشقة لنادي الإسماعيلي

22 أبريل 2018 - 12:00 ص

أكد الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، أنه واحد من عشاق النادي الإسماعيلي، ودائمًا تابع نتائج الفريق على فترات ومعجب للغاية بالمستوى الذي يقدمه هذا الموسم.

وأوضح صلاح- في تصريح يوم السبت نقله الموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي عقب إهدائه قميص «الدراويش» من قبل أحد مشجعي «الدراويش» الذين حرصوا على مقابلة اللاعب بعد مباراة اليوم في إنجلترا وإلتقاط صورة معه- «عشقي للإسماعيلي يعود لارتباط والدي به، فهو من أحببني فيه، وأتمنى عودته في أسرع وقت لمنصات التتويج من جديد».



وأضاف صلاح :«أنا من عشاق النادى الإسماعيلى ،أتابع نتائج الفريق على فترات ومعجب للغاية بالمستوى الذي يقدمه هذا الموسم».



واستكمل تصريحاته :”عشقى للنادى الإسماعيلى يعود لارتباط والدى به ،فهو من حببنى فيه ،وأتمنى عودته في أسرع وقت لمنصات التتويج من جديد”.

