  • الأحد 22 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر11:40 ص
بحث متقدم
ارشيف

10 معلومات عن "مدرب" الزمالك الجديد

الدكتور محمد نور فرحات

"لمن كان صوتك بالرئاسية"؟.. هكذا رد نور فرحات

صورة الخبر

تفاصيل مكالمة الرئيس "السيسى" مع "ماكرون"

صلاح

مفاجأة من ليفربول لـ"صلاح" قبل التتويج

فيلم المصلحة

تليمة لـ برهامي: بكار شاهد فيلم "المصلحة"

الدكتور حسن نافعة

نافعة: هذا الأمر يمثل انتحارا جماعيا ونحتاج رجلا رشيدا

مني مينا

منى مينا: انتهى وقت الكلام

جمال خاشقجي

خاشقجي يحذر العرب من هذه الكارثة

تعرف علي سعر الدولار بالبنوك والسوق السوداء

سعر الدولار في البنوك

صلاح ومحاميه رامي عباس

الأسرار الكاملة لأزمة محمد صلاح مع اتحاد الكرة

ببني سويف..

فحص 4160 حالة لـ"فيروس سى" فى ببا وسمسطا

قبلي وبحري

بنى سويف
بنى سويف

مصطفى البحار

أخبار متعلقة
#

لأول مرة منذ سنة.. مصر بدون طوارئ

#

مسح شامل لـ 2129 مواطنًا ضد «فيروس سى» ببني سويف

#

فحص 509 أشخاص ضمن حملة القضاء على فيروس "سي" ببني سويف

#

بالفيديو.. تعرف على اسم حمادة هلال الحقيقى

العالم

اليابان

معمرة

كيكاي الجنوبية

أعلنت مديرية الصحة ببني سويف عن فحص 4160 مواطنين من المترددين على القوافل الطبية لمبادرة القضاء على فيروس "سي" وتسلم العلاج 890 مريضا بقرى "دلهانس، اشمنت، شاطرزاده، طنسا، مازورة" بمركزى ببا وسمسطا جنوب المحافظة.

وأشارت إلى أن هذة القوافل الطبية تأتى فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على فيروس سى حتى عام 2020، فى الفترة من الـ 13 من شهر فبراير الماضي ولحين الانتهاء من جميع السكان التى تنطبق عليهم الشروط.

وأوضحت مديرية الصحة أن هذة القوافل الطبية تحت إشرتاالدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة والدكتور محمد حجازي منسق القوافل الطبية والدكتور أحمد بغدادى مدير الطب العلاجى.

 وأكد الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة إلى أن حملات المسح الشامل بالمدينتين تسير بكل يسر وسلاسة حيث كلف محافظ بني سويف كل الجهات المعنية بسرعة عمل التسهيلات اللازمة تحت شعار ( بني سويف .. قريباً .. خالية من فيروسي سي) موضحًا أن المسح الشامل يتم ضمن برنامج تنفذه الوزارة في إطار توجيهات ومبادرة الرئيس السيسي للقضاء على مرض فيروس سي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الانتاج الحربي ومشروع تطوير الأقصر

جمال سلطان

الفتوى عند الإسلاميين.. الشريعة "وجهة نظر"!

محمود سلطان

مصر الغائبة عن الصومال

فراج إسماعيل

الكويت.. حين تتألق بأصالتها

أ.د: إبراهيم أبو محمد

الثامن عشر من ابريل 1954

د. هشام الحمامي

ماذا يدبّرون للأزهر؟

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» مؤشرات البورصة ترتفع في تعاملات اليوم
» حجم جسمك له علاقة بالإصابة بأمراض القلب
» رؤيا الأم المتوفاة عارية فى المنام
» 4 أمور تدل على ذكاء طفلك
» القنوات الناقلة لجائزة أفضل لاعب في "البريميرليج"
» شاهد.. المصارعون الأعلى دخلاً في العالم
» 500 شخص في مقبرة جماعية داخل ملعب رياضي
» مصرع صانع ألغام الحوثيين
» وفاة منتج موسيقي عالمي عن عمر 28 عامًا
» بالفيديو.. يهود يطاردون فتيات عاريات في الشوارع
» "المسلماني": هذا هو سر إقالة وزير خارجية السودان

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:24

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
بين القصرين
شارع شامبليون
اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين
حسن البنا
حسن البنا وسيد قطب