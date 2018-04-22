فحص 4160 حالة لـ"فيروس سى" فى ببا وسمسطا

22 أبريل 2018 - 07:18 ص

أعلنت مديرية الصحة ببني سويف عن فحص 4160 مواطنين من المترددين على القوافل الطبية لمبادرة القضاء على فيروس "سي" وتسلم العلاج 890 مريضا بقرى "دلهانس، اشمنت، شاطرزاده، طنسا، مازورة" بمركزى ببا وسمسطا جنوب المحافظة.



وأشارت إلى أن هذة القوافل الطبية تأتى فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على فيروس سى حتى عام 2020، فى الفترة من الـ 13 من شهر فبراير الماضي ولحين الانتهاء من جميع السكان التى تنطبق عليهم الشروط.



وأوضحت مديرية الصحة أن هذة القوافل الطبية تحت إشرتاالدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة والدكتور محمد حجازي منسق القوافل الطبية والدكتور أحمد بغدادى مدير الطب العلاجى.



وأكد الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة إلى أن حملات المسح الشامل بالمدينتين تسير بكل يسر وسلاسة حيث كلف محافظ بني سويف كل الجهات المعنية بسرعة عمل التسهيلات اللازمة تحت شعار ( بني سويف .. قريباً .. خالية من فيروسي سي) موضحًا أن المسح الشامل يتم ضمن برنامج تنفذه الوزارة في إطار توجيهات ومبادرة الرئيس السيسي للقضاء على مرض فيروس سي.