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ببني سويف

تسليم 33 خطاب تخصيص أراضٍ صناعية مجانية للمستثمرين

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بنى سويف
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حقوق الإنسان

تن

بهي الدين حسن

تشأت الديهي

صرح المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف بأنه تم تسليم 33 خطاب تخصيص أراضى صناعية مجانية للمستثمرين على مساحة 300 ألف متر بمنطقة كوم أبوراضي الصناعية، تنفيذًا لقرارات الرئيس السيسي بتخصيص أراضي المنطقة الصناعية بالصعيد بالمجان لدفع عجلة الاستثمار.

 وأكد "حبيب" أن بني سويف تسير بخطى ثابتة في مجال جذب الاستثمار وقد تم مؤخرًا افتتاح مصنعين باستثمارات مصرية كورية بلغت 200 مليون جنيه ويعمل بهما ما يقرب من 400 عامل في مجال تصنيع الأقمشة البوليستر وصباغة وتجهيز الأقمشة الخام فضلا عن افتتاح المرحلة الأولى لمصنع يعمل في مجال تصنيع وتجميع الأسلاك باستثمارات 20 مليون جنيه.

وافتتاح المرحلة الأولى من مصنع لصناعة النسيج والخيوط والصباغة باستثمارات 12 مليون جنيه وافتتاح المرحلة الأولى من مصنع لتصنيع المواسير المعدنية باستثمارات 18 مليون جنيه كما تم وضع حجر أساس لمجموعة إحدى الشركات الرائدة في مجال الأجهزة المنزلية والكهربائية " العربي" باستثمارات 2.4 مليار جنيه على مساحة 150 ألف متر مربع.

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