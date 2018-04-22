"العجوز" يتفقد المساكن البديلة للعشوائيات بالبحر الأحمر

قام اللواء مهندس مصطفى خليل العجوز نائب وزير الإسكان والمرافق ورئيس الجهاز المركزى للتعمير ويرافقه المهندس حسنى منصور رئيس جهاز التعمير بالبحر الأحمر، مساء أمس السبت بجولة تفقدية على مدن المحافظة سفاجا - القصير.
وتفقد العجوز إسكان بديل العشوائيات بمدينة سفاجا وعددها174 منزل وعدد 3عمارة -كما تم التفقد والمرور على مزرعة القويح - وسوق القصير الجديد ومساكن بديل العشوائيات وعددها 36 منزلا وعدد 2عمارة
وقد أشاد مصطفى بالجهد المبذول وبالأداء المشرف التي يقوم جهاز تعمير البحر الأحمر بتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى.
ورافق الزيارة الميدانية العميد ماهر عبد الحميد بديوان عام وزارة الإسكان والأستاذ صلاح البرعي رئيس الإدارة المركزية بالوزارة والمهندس صبحي الطيري نائب رئيس جهاز التعمير بالبحر الأحمر .