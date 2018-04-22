"العجوز" يتفقد المساكن البديلة للعشوائيات بالبحر الأحمر

22 أبريل 2018 - 08:25 ص

قام اللواء مهندس مصطفى خليل العجوز نائب وزير الإسكان والمرافق ورئيس الجهاز المركزى للتعمير ويرافقه المهندس حسنى منصور رئيس جهاز التعمير بالبحر الأحمر، مساء أمس السبت بجولة تفقدية على مدن المحافظة سفاجا - القصير.