خاشقجي يحذر العرب من هذه الكارثة

22 أبريل 2018 - 08:59 ص

حذر الإعلامي السعودي جمال خاشقجي الدول العربية من تجاهل حادث اغتيال عالم الطاقة الفلسطيني فادي البطش ، والذي اغتيل فجر أمس السبت في ماليزيا.

وأضف خاشقجي علي حسابه الشخصي علي تويتر حري بكل دولة عربية أن تتعامل مع جريمة اغتيال فادي البطش بجدية ، فتجاهلها سيعني أن كل عالم عربي وكل دولة عربية لديها مشروع علمي سيكون هدفا مستباحا لإسرائيل .

يذكر أن البطش قد تم اغتياله أمس وهو في طريقه لأداء صلاة الفجر في العاصمة الماليزية كوالامبور ، عقب قيام مجهولين بإطلاق 10 رصاصات علي رأسه أدت إلي استشهاده في الحال.

وقد نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس "البطش" ، ووصفته بأنه بطل من أبطالها وابن من أبنائها.

فيما اتهمت عائلة البطش جهاز المخابرات الإسرائيلية الموساد بوقوفه وراء الحادث.