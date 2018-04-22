خاشقجي يحذر العرب من هذه الكارثة

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جمال خاشقجي

ماليزيا

الدول العربية

تجاهل

اغتياله

حذر الإعلامي السعودي جمال خاشقجي الدول العربية من تجاهل حادث اغتيال عالم الطاقة الفلسطيني فادي البطش ، والذي اغتيل فجر أمس السبت في ماليزيا.

وأضف خاشقجي علي حسابه الشخصي علي تويتر حري بكل دولة عربية أن تتعامل مع جريمة اغتيال  فادي البطش بجدية ، فتجاهلها سيعني أن كل عالم عربي وكل دولة عربية لديها مشروع علمي سيكون هدفا مستباحا لإسرائيل .

يذكر أن البطش قد تم اغتياله أمس وهو في طريقه لأداء صلاة الفجر في العاصمة الماليزية كوالامبور ، عقب قيام مجهولين بإطلاق 10 رصاصات علي رأسه أدت إلي استشهاده في الحال.

وقد نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس "البطش" ،  ووصفته بأنه بطل من أبطالها وابن من أبنائها.

فيما اتهمت عائلة البطش جهاز المخابرات الإسرائيلية الموساد بوقوفه وراء الحادث.


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