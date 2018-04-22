سعر الدولار في البنوك

محمد الخرو
يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 22 أبريل في البنوك.
وسجل سعر الدولار في البنك المركزي 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.
وفي بنكي مصر والأهلي بلغ سعر العملة الخضراء 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار في بنك الاسكندرية 17.64 للشراء 17.74 للبيع.
ويتوقع محللون أن يشهد الـدولار موجة جديدة من التراجع خلال الأسابيع المقبلة في ظل تراجع الطلب على العملة وارتفاع تدفقات العملات الصعبة على البنوك.
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