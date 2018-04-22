رسميا.. جروس مديرا فنيا للزمالك

22 أبريل 2018 - 09:07 ص

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن تعاقده مع السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق لبازل السويسرى وأهلى جدة السعودى، لتدريب الفريق الأول بالنادي، لمدة عامين مقابل مليون دولار سنويًا.خلفا للمدير الفني إيهاب جلال.

وكشف مصدر بالنادي، أن المدير الفني الجديد طلب استقدام جهاز فني أجنبي جديد ليساعده في تدريب الفريق، ويتكون من مدرب مساعد ومدرب أحمال ومدرب حراس، بالإضافة لمدرب مصري معاون.

وأوضح المصدر، أن الشرط الجزائي، سيكون قيمة العقد بالكامل في الموسم الأول، في حالة قيام الزمالك بإنهاء التعاقد مع المدرب، وحصول المدرب على راتب 3 شهور في حال رحيله في الموسم الثاني.

وأوضح المصدر أن جروس تمسك بضرورة تغيير مدير الكرة أو إلغاء هذا المنصب نهائيا.

يأتي هذا بعدما نجح إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة والمشرف على قطاع الكرة بإتمام الاتفاق مع جروس بعد جلسة مطولة عقدها بصحبة أحمد مرتضى منصور نجل رئيس النادي.