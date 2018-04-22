  • الأحد 22 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر11:39 ص
بحث متقدم
ارشيف

10 معلومات عن "مدرب" الزمالك الجديد

الدكتور محمد نور فرحات

"لمن كان صوتك بالرئاسية"؟.. هكذا رد نور فرحات

صورة الخبر

تفاصيل مكالمة الرئيس "السيسى" مع "ماكرون"

صلاح

مفاجأة من ليفربول لـ"صلاح" قبل التتويج

فيلم المصلحة

تليمة لـ برهامي: بكار شاهد فيلم "المصلحة"

الدكتور حسن نافعة

نافعة: هذا الأمر يمثل انتحارا جماعيا ونحتاج رجلا رشيدا

مني مينا

منى مينا: انتهى وقت الكلام

جمال خاشقجي

خاشقجي يحذر العرب من هذه الكارثة

جروس

رسميا.. جروس مديرا فنيا للزمالك

تعرف علي سعر الدولار بالبنوك والسوق السوداء

سعر الدولار في البنوك

رسميا.. جروس مديرا فنيا للزمالك

الرياضة

جروس
جانب من لقاء جروس مع اسماعيل يوسف واحمد مرتضى

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

مؤمن سليمان مديرا فنيا للشعلة السعودي

#

طلعت يوسف مديرًا فنيًا لمصر المقاصة

#

«أبوجريشة» مديرا فنيا للإسماعيلي أمام الأهلي

#

صورة.. «نيبوشا» مديرا فنيا لنادي الفيصلي الأردني

الزمالك

مرتضى منصور

المدير الفنى

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن تعاقده مع السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق لبازل السويسرى وأهلى جدة السعودى، لتدريب الفريق الأول بالنادي، لمدة عامين مقابل مليون دولار سنويًا.خلفا للمدير الفني إيهاب جلال.  

وكشف مصدر بالنادي، أن المدير الفني الجديد طلب استقدام جهاز فني أجنبي جديد ليساعده في تدريب الفريق، ويتكون من مدرب مساعد ومدرب أحمال ومدرب حراس، بالإضافة لمدرب مصري معاون.

وأوضح المصدر، أن الشرط الجزائي، سيكون قيمة العقد بالكامل في الموسم الأول، في حالة قيام الزمالك بإنهاء التعاقد مع المدرب، وحصول المدرب على راتب 3 شهور في حال رحيله في الموسم الثاني.

وأوضح المصدر أن جروس تمسك بضرورة تغيير مدير الكرة أو إلغاء هذا المنصب نهائيا.

يأتي هذا بعدما نجح إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة والمشرف على قطاع الكرة بإتمام الاتفاق مع جروس بعد جلسة مطولة عقدها بصحبة أحمد مرتضى منصور نجل رئيس النادي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الانتاج الحربي ومشروع تطوير الأقصر

جمال سلطان

الفتوى عند الإسلاميين.. الشريعة "وجهة نظر"!

محمود سلطان

مصر الغائبة عن الصومال

فراج إسماعيل

الكويت.. حين تتألق بأصالتها

أ.د: إبراهيم أبو محمد

الثامن عشر من ابريل 1954

د. هشام الحمامي

ماذا يدبّرون للأزهر؟

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» حجم جسمك له علاقة بالإصابة بأمراض القلب
» رؤيا الأم المتوفاة عارية فى المنام
» 4 أمور تدل على ذكاء طفلك
» القنوات الناقلة لجائزة أفضل لاعب في "البريميرليج"
» شاهد.. المصارعون الأعلى دخلاً في العالم
» 500 شخص في مقبرة جماعية داخل ملعب رياضي
» مصرع صانع ألغام الحوثيين
» وفاة منتج موسيقي عالمي عن عمر 28 عامًا
» بالفيديو.. يهود يطاردون فتيات عاريات في الشوارع
» "المسلماني": هذا هو سر إقالة وزير خارجية السودان
» مصرع برلماني مع أسرته في حادث مروع

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:24

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
بين القصرين
شارع شامبليون
اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين
حسن البنا
حسن البنا وسيد قطب