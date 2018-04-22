طقس اليوم لطيف والعظمى تسجل 26 درجة

22 أبريل 2018 - 09:11 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية اليوم، الأحد 22 أبريل.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية توالي انخفاض درجات الحرارة ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهاراً، مائل للبرودة ليلاً.

كما تنشط الرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد، كما تنشط على البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً، يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، قد تمتد إلى مناطق من الوجه البحري.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فستكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فمضطربة، وارتفاع الموج فيه من 3 أمتار إلى 5ر3 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 17 26

وسط الدلتا 16 25

الإسكندرية 18 24

بلطيم 18 23

مطروح 17 21

السلوم 16 22

سيوة 15 26

بورسعيد 16 22

دمياط 17 22

العريش 17 22

رفح 16 21

الإسماعيلية 14 25

السويس 16 26

رأس سدر 19 26

نخل 13 26

نويبع 21 27

طابا 15 24

كاترين 16 22

الطور 20 25

شرم الشيخ 24 33

الغردقة 22 32

مرسى علم 25 30

الفيوم 17 26

بنى سويف 17 26

المنيا 18 27

أسيوط 19 27

سوهاج 19 28

قنا 22 30

الأقصر 23 33

أسوان 25 37

أبوسمبل 25 36

الوادى الجديد 21 32

شلاتين 21 30

أبورماد 22 29

رأس حدربة 23 28

حلايب 23 26?