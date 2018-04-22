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مصرع برلماني مع أسرته في حادث مروع

قضايا وحوادث

سيارة النائب بعد الحادث
سيارة النائب بعد الحادث

وكالات

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حادث سير

أردني

نائب رلماني

محمد عايد العمامرة

أفراد أسرته

لقي نائب برلماني أردني مصرعه مع 4 من أفراد أسرته في حادث مروع وقع عند تحويلة على الطريق الصحراوي بمنطقة سواقة في الكرك جنوب عمان، عندما اصطدمت مركبة النائب بسيارة ونش رافعة.

كان  مصدر أمني أعلن اليوم الأحد وفاة نائب أردني و7 آخرين، بينهم 4 من أفراد أسرته في حادث سير في الكرك جنوب عمان.

وأضاف أن النائب "محمد عايد العمامرة" ،  و 4 من أفراد أسرته هم زوجته و3 من أبنائه وشقيق زوجته وشخصان آخران، توفوا أمس السبت، في حادث سير.

من جانبه نعى رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة النائب العمامرة، وقرر تأجيل جلستي المجلس المقررتين الأحد إلى الإثنين.

يذكر أن حوالي 1400  شخصاً  لقوا مصرعهم خلال العامين الماضيين  في حوادث سير في الأردن، حيث تعتبر حوادث السير من أبرز أسباب الوفيات في الأردن، بسبب الطرق السيئة، أو الأحوال الجوية أو تجاوز قوانين المرور.


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