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أمين:

سر هستيريا ضحك الشيخ كشك من الأبنودى بعد دخوله السجن

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استعرض محمد أمين، الكاتب الصحفي، قصة قصيرة جمعت لحظات مضحكة بين الشاعر الراحل الخال عبد الرحمن الأبنودي والشيخ كشك العالم والداعية الإسلامي وذلك خلال فترة صادفت حضور كل منهما إلى السجن إبان فترة حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وقال أمين خلال مقاله الذى نشر بـ"المصرى اليوم" تحت عنوان "في ذكرى الخال": "يحكى الأبنودى نفسه، أنه حين دخل السجن فى عهد عبد الناصر، التقى الشيخ كشك، فسأله الشيخ: أنت جاى فى إيه؟.. وأنت مين؟.. فقال له الشاب الأسمر: أنا صاحب أغنية تحت الشجر يا وهيبة.. وهنا انفجر الشيخ كشك فى الضحك.. وقال له: افتكرتك اخترعت مركبة فضاء".

وتابع الكاتب الصحفى ساردًا للقصة: "كما قال الأبنودى ساخرًا وكان الشيخ يظنه أحد رجال المباحث، المدسوسين عليه، ولم يكن يعرف أنه سيكون صاحب النصيب الأكبر فى الأغاني التى جددت وجدان المصريين ولم يكن يعرف أنه سيكون فارس العامية بلا منازع وقد خرج بعدها يكتب موال «النهار»، ويبشر بطلوع الشمس، وتعافى مصر من كبوتها فى 67 ثم ملأ الدنيا غناء فى نصر أكتوبر.. وكتب صباح الخير يا سينا التى نغنيها حتى الآن.

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