تعرف على عمر أكبر معمرة بعد وفاتها

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أعلن سوسومو يوشيوكي مسئول بلدة كيكاي اليابانية عن وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر 117 عامًا مستشفى بجزيرة كيكاي الجنوبية.

وقال يوشيوكي: إن تاجيما كانت تخضع للعلاج في المستشفى منذ يناير الماضي، وتشير التقارير إلى أن تاجيما، ولدت في أغسطس 1900، ولها أكثر من 160 حفيدًا.

وأصبحت تاجيما أكبر شخص في العالم في سبتمبر الماضي، بعد وفاة فيوليت براون في جامايكا، عن 117 عامًا أيضًا، في وقت سابق من الشهر الجاري، اعتمدت موسوعة جينيس للأرقام القياسية ماسازو نوناكا، الياباني البالغ 112 عامًا، أكبر معمر في العالم.

ووفق مجموعة أبحاث علم الشيخوخة، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها، فإن المرأة اليابانية تشيو مياكو أصبحت حاليًا أكبر شخص حي في العالم، ومن المقرر أن تحتفل مياكو، وهي من سكان يوكوهاما، جنوبي العاصمة اليابانية طوكيو، بعيد ميلادها السابع عشر بعد المائة في غضون 10 أيام.

ويتواصل ارتفاع عدد كبار السن في المجتمع الياباني، وبلغ عدد من تجاوزت أعمارهم 100 عام نحو 68 ألف شخص، وفقًا لأحدث الإحصاءات الحكومية.


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