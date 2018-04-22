منى مينا: انتهى وقت الكلام

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إعتصام

مني مينا

حبس طبيب

دار الحكمة

محمد حسن

قالت الدكتورة منى مينا الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء إنه قد نتهى وقت الكلام وبدأت الخطوات العملية، داعية إلى اعتصام بدار الحكمة غدا الاثنين.

وأضافت على حسابها الشخصي علي تويتر أن غدا الإثنين يبدأ اعتصام الأطباء بدار الحكمة لدعم د.محمد حسن، انتهى وقت الكلام وبدأت الخطوات العملية.

وأوضحت أن د.أيمن سالم تقدم بشكوى للتفتيش القضائي، تتضمن وقائع تمت أمامه هو نفسه و أمام شهود أخرين ، توضح مطاعن قوية في التهم الموجه للدكتور محمد حسن، سواء تعطيل العدالة أو إهانة النيابة، لافتة إلى أن النقابة العامة تدعم  طلب الاجتماع الطارئ لأطباء الشرقية بطلب فتح تحقيق.

جاء هذا بعدما أمرت النيابة بحبس الطبيب محمد حسن  4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الإهانة، حيث تم إخلاء سبيله من قاضى المعارضات بكفالة 10 آلاف جنيه، إلا أن النيابة قامت بالاستئناف.

يذكر أن الجمعة الجمعية العمومية الطارئة لنقابة أطباء الشرقية، التى ناقشت تداعيات حبس الطبيب محمد حسن طبيب مستشفى العاشر من رمضان للتأمين الصحى، أوصت بمخاطبة النائب العام  للمطالبة بإعادة فتح التحقيق فى الواقعة، هذا بالإضافة إلى مخاطبة وزير الصحة والسكان للمطالبة بالقيام بدوره المنوط به فى حماية الأطباء.


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