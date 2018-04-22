لفظ خارج من نشأت الديهي على الهواء

22 أبريل 2018 - 09:33 ص

هاجم الإعلامي نشأت الديهي، بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بعد تقديم الأخير شكوى بالتعاون مع عدد من المنظمات الحقوقية ضده للأمم المتحدة بأنه يحرض على قتله، قائلا: "(...) يا بهي الدين يا خاين يا عميل".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، الُمذاع عبر فضائية "تن" أن مصر دولة مستقلة ولها قانون قوى يحكمها، مشيرًا إلى أن الجميع يعرف من هو بهي الدين حسن الذي يتلقى تمويلات من الخارج.

وأكد "الديهي"، أنه لن ينحني لابتزاز منظمات حقوق الإنسان له، ومصر لم تخف أبدًا من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

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