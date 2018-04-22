بالأسماء.. الحكام المرشحون لإدارة لقاء القمة

22 أبريل 2018 - 09:34 ص

زف الحكم الدولي عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، بشرى سارة للحكام المصريين بإعلانه إدارتهم لمباراة القمة المزمع إقامتها الخميس المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وقال "عبد الفتاح"، لقاء الأهلي والزمالك، سوف يقام بطاقم تحكيم مصري، وهذا قرار نهائي وتم دعمه من المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة.

وأضاف رئيس اللجنة في تصريحات لاستاد الهدف عبر إذاعة الشباب والرياضة، أن قرار اللجنة يأتي كتكريم للحكام مصريين وتتويجًا للمجهودات الأخيرة التي بذلوها في الدوري المصري والدوريات الخارجية.

وتابع: "أبو ريدة أشاد بالحكام المصريين في مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، وحصدنا العلامة الكاملة".

واختتم قائلاً: "لجنة الحكام سوف تعقد اجتماعاً رسمياً غداً، وبعدها سوف نعلن طاقم الحكام المصري الذي سوف يدير مباراة القمة التي ستقام الخميس المقبل في الجولة الرابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز".

وعن جهاد جريشة ممثل الحكام المصريين في كأس العالم قال: "لا نعلم إن كان إدارته للقاء القمة سيؤثر عليه قبل السفر إلى المشاركة في كأس العالم أم لا، وهذا ما سوف نحدده غدا في اجتماع لجنة الحكام".

وأردف: "جهاد جريشة من الحكام المرشحين لإدارة المباراة، مع عدد كبير من الحكام، وأبرزهم الحنفي وإبراهيم نور الدين والبنا وغيرهم، ولكن في النهاية لجنة الحكام هي من تقرر غدا".