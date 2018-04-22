  • الأحد 22 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر11:38 ص
بحث متقدم
الدكتور محمد نور فرحات

"لمن كان صوتك بالرئاسية"؟.. هكذا رد نور فرحات

صورة الخبر

تفاصيل مكالمة الرئيس "السيسى" مع "ماكرون"

صلاح

مفاجأة من ليفربول لـ"صلاح" قبل التتويج

فيلم المصلحة

تليمة لـ برهامي: بكار شاهد فيلم "المصلحة"

الدكتور حسن نافعة

نافعة: هذا الأمر يمثل انتحارا جماعيا ونحتاج رجلا رشيدا

مني مينا

منى مينا: انتهى وقت الكلام

جمال خاشقجي

خاشقجي يحذر العرب من هذه الكارثة

جروس

رسميا.. جروس مديرا فنيا للزمالك

تعرف علي سعر الدولار بالبنوك والسوق السوداء

سعر الدولار في البنوك

صلاح ومحاميه رامي عباس

الأسرار الكاملة لأزمة محمد صلاح مع اتحاد الكرة

وفاة منتج موسيقي عالمي عن عمر 28 عامًا

الصفحة الأخيرة

المنتج
المنتج

وكالات

أخبار متعلقة
#

تعرف على عمر أكبر معمرة بعد وفاتها

#

وفاة الروائي أحمد خالد توفيق

#

لميس الحديدي تبكي على الهواء لهذا السبب

#

وفاة الكاتب الصحفي لويس جريس

دوري

حكم

ممتاز

لجنة حكام

أصاب الوسط الفني بصدمة قوية، بوفاة المنتج الموسيقي والدي جي السويدي الشهير افيتشي، الذي مات بشكل مفاجئ في العاصمة العمانية مسقط عن عمر 28 عاما.

ولم يعرف بعد سبب وفاة أفيتشي، لكنه كان قد أعلن قبل عامين اعتزاله بسبب مشاكل صحية.

وقدم الكثير من المطربين والموسيقيين العالميين تعازيهم وقالت المطربة البريطانية الشابة ريتا أورا، التي تعاونت مؤخرًا مع أفيتشي في أغنيتها "لونلي تُغيذر"، إن نبأ الوفاة صدمها لدرجة كبيرة باتت بعدها عاجزة عن النقط بأي كلمة.

كما كتب المنتج الموسيقي والدي جي الأمريكي الشهير ديبلو على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام أن موسيقى أفيتشي "ستعيش للأبد"، وأنه كان مثالا يحتذى للمنتجين الموسيقيين.

واستهلت مقدمة البرامج في راديو بي بي سي 1، آني ماك، برنامجها المسائي يوم الجمعة بتقديم التعازي بوفاة أفيتشي، وقالت إن فقدانه يشكل "خسارة مروعة لموسيقى الرقص" مضيفة أن نبأ وفاته كان مدمرا ومزعجا للغاية.

وقال أفيتشي في إحدى مقابلاته "أصبح الشرب أمرا روتينيا بالنسبة لي، ولكن من المستحيل مواصلة الجولات الموسيقي والاستمرار في الشرب في نفس الوقت، لأن ذلك سيدمرك".

ويقال إن أفيتشي، نجم موسيقى الرقص الإلكترونية التي يشار إليها اختصارا بـ "أي دي إم " كان يجني 250 ألف دولار أمريكي في الليلة الواحدة خلال جولاته الموسيقية حول العالم، بعد شهرة واسعة حققها بحلول عام 2011.

و حقق أفيتشي، واسمه الحقيقي "تيم بيرغلينغ" خلال مسيرته الفنية 11 مليار مشاركة لموسيقاه على موقع الموسيقى العالمي سبوتيفاي، وكان أول دي جي لموسيقى الرقص الالكتروني يقوم بجولة في جميع أنحاء العالم.

كما رُشح أفيتشي لجائزتي غرامي، ولديه تسع قطع موسيقية احتلت مراتب ضمن قائمة أفضل 10 أغاني في المملكة المتحدة، بما في ذلك قطعتان احتلتا المركز الأول في القائمة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الانتاج الحربي ومشروع تطوير الأقصر

جمال سلطان

الفتوى عند الإسلاميين.. الشريعة "وجهة نظر"!

محمود سلطان

مصر الغائبة عن الصومال

فراج إسماعيل

الكويت.. حين تتألق بأصالتها

أ.د: إبراهيم أبو محمد

الثامن عشر من ابريل 1954

د. هشام الحمامي

ماذا يدبّرون للأزهر؟

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» حجم جسمك له علاقة بالإصابة بأمراض القلب
» رؤيا الأم المتوفاة عارية فى المنام
» 4 أمور تدل على ذكاء طفلك
» القنوات الناقلة لجائزة أفضل لاعب في "البريميرليج"
» شاهد.. المصارعون الأعلى دخلاً في العالم
» 500 شخص في مقبرة جماعية داخل ملعب رياضي
» مصرع صانع ألغام الحوثيين
» وفاة منتج موسيقي عالمي عن عمر 28 عامًا
» بالفيديو.. يهود يطاردون فتيات عاريات في الشوارع
» "المسلماني": هذا هو سر إقالة وزير خارجية السودان
» مصرع برلماني مع أسرته في حادث مروع

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:24

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
بين القصرين
شارع شامبليون
اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين
حسن البنا
حسن البنا وسيد قطب