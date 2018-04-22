الشوبكى يدعو لتأهيل العاملين عالميًا للتطور المهنى ومحاربة العنصرية

22 أبريل 2018 - 09:45 ص

طالب الدكتور عمرو الشوبكى، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، الدول العربية والأنظمة المختلفة بضرورة إعادة تأهيل كل العاملين فى كل القطاعات المهنية بمختلف تخصصاتها وذلك لأن المؤسسات الحديثة والنظم المتقدمة تقوم على هذه الفكرة الرئيسية، مشيرًا إلى أن أحد المقاهى الشهيرة بالولايات المتحدة الأمريكية يسمى ستاربكس قام بهذه المهمة على خلفية حادثة تمييز عنصرى وقعت على يد رجال الشرطة فأراد المقهى محاربة العنصرية ببعض القرارات التأهيلية للعاملين بكل فروعه.

وأضاف الشوبكى، خلال مقاله الذى نشر بالمصرى اليوم تحت عنوان "قصة ستاربكس" قائلاً: "لم تقم إدارة ستاربكس بدعوة مواطن أمريكى أسود وآخر أبيض لكى يقبلا بعضهما فى أفرع المقهى، ويؤكدا تلاحم عنصري الأمة، ويغنيا أغاني وطنية عن قوة أمريكا وجيشها ووحدة شعبها، إنما اعترفت بأن هناك مشكلة أياً كان حجمها، وأعادت تأهيل العاملين لمواجهتها دون خداع للنفس بإخفاء الواقع بشعارات رنانة".

ومضى: "فكرة إعادة التأهيل والتعلم ومراجعة الأخطاء أساس النظم المتقدمة، فلا يوجد شعب يعيش واقعاً متخلفاً لأسباب عرقية أو تاريخية، إنما نتيجة واقع سياسى واجتماعى، وإن نجاح أى مؤسسة اقتصادياً أو سياسياً يأتى من اعترافها بالأخطاء والانطلاق من أن مَن يعملون بها ليسوا ملائكة أو شياطين، إنما هم بشر يصيبون ويخطئون، وأنه لو وُجد بينهم عنصرى يكره السود أو المسلمين أو المسيحيين فهو مضطر لاحترامهم، لأن قواعد العمل الصارمة فى مؤسسته تفرض عليه التعامل بمهنية واحترام".