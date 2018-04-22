"فيفا" يحتفل بهدف "صلاح" في وست بروميتش

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دانى إنجز يهز شباك وست بروميتش

احتفل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بالهدف الذي سجله اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي مساء أمس في شباك وست بروميتش ألبيوم الذي يلعب بين صفوفه الثنائي المصر أحمد حجازي وعلى جبر، ضمن منافسات الجولة الـ35 من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وكتبت الصفحة الرسمية لـ"فيفا" على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "محمد صلاح انضم إلى آلان شيرر (1995/1996)، كريستيانو رونالدو (2007/2008) ولويس سواريز (2013/2014) كرابع لاعب يصل لرقم 31 هدفا فى 38 مباراة بالدورى الإنجليزى الممتاز".

والتقي في الواحدة والنصف بعد ظهر أمس ليفربول الانجليزي مع وست بروميتش ألبيون على ملعب "ذا هاورثورنس"، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2- 2.


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