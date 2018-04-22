تعرف على حكام مباريات الجولة الـ33 بالدوري

22 أبريل 2018 - 09:46 ص

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، الحكم طارق مجدي لإدارة مباراة الزمالك والأسيوطي ضمن منافسات الجولة الـ33 من عمر مسابقي الدوري.

ويعاون "مجدي" أحمد صلاح وهاني خيري، ومحمد الشناوي حكمًا رابعًا، وكل من سعيد حمزة ومحمد يوسف حكمًا خامسًا.

ومباراة الرجاء والإسماعيلي يديرها تحكيا طارق سامي ويعاونه وائل مصطفى وخالد رمضان، وعباس حسن حكمًا رابعًا، وكل من محمد عمارة ومحمد عباس قابيل حكمًا خامسًا.

وفي مباراة بتروجت والأهلي اختير الحكم محمد فاروق ويعاونه أحمد نوفل ومحمد خلف، وسيد عبيد حكمًا رابعًا، وكل من وائل فرحان وعاطف حسين حكمًا خامسًا.