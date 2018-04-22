موسى: أزمة المياه قادمة لا محال

22 أبريل 2018 - 09:52 ص

طالب الإعلامي أحمد موسى، بمنع زراعة الموز فى مصر نهائيًا، بسبب استهلاكه الكبير للمياه، قائلاً: "أزمة المياه قادمة لا محالة، ويجب أن نستعد لها، وأكل الموز رفاهية، والأولوية للزراعات التى تنتج سلعا أساسية فى الطعام مثل القمح".

وأضاف "موسى" خلال برنامجه "على مسئوليتى" على قناة "صدى البلد"، أن مصر تزرع 84 ألف فدان موز فى السنة فى الوقت الذى تواجه فيه البلاد أزمة بالمياه.

وتابع: "فدان الموز يستهلك من 10 إلى 18 ألف متر مربع من المياه فى العام، في حين أن فدان الأرز يستهلك 7 آلاف متر مكعب فقط".

وأوضح أن أزمة المياه قادمة لذا يجب توفير البدائل مثل الرى بالتنقيط بدلاً من الغمر إلى جانب تحلية مياه البحر وترشيد الاستهلاك، مشدداً على أن عدم زراعة الموز بمصر لن يضر الشعب.

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