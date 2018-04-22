» شاهد.. المصارعون الأعلى دخلاً في العالم

22 أبريل 2018 - 09:57 ص

تعتبر المصارعة المحترفة من أخطر الألعاب الرياضية، ويتعرض دائما أبطالها للمخاطر أثناء ممارستهم للعبة.

إلا أن معظم المصارعين يحصلون على راتب أساسي إلى جانب 25% من رسوم ترخيص أي عمل بأسمائهم، و5% من أرباح البيع المباشر، وحصة من الإيرادات لكل حدث في "دبليو دبليو إي".

تقول "دبليو دبليو إي" أن متوسط دخل مصارعيها يبلغ حوالي 500 ألف دولار في العام، لكن العشرة أسماء التالية حققت أعلى دخل في العالم خلال العام الماضي.

1- جون سينا.. 10 ملايين دولار

جون سينا هو بطل "دبليو دبليو إي" لعام 2017، بداية من يناير إلى فبراير.

2- بروك ليسنر.. 6.5 مليون دولار

حصل على لقب بطل يونيفيرسال تشامبيون في أبريل 2017 حتى الآن.

انخفض ترتيب ليسنر، الذي جاء في المركز الأول العام الماضي، إلى المركز الثاني بدخل وصل إلى 6.5 مليون دولار عام 2017.

3- رومان رينز.. 4.3 مليون دولار

تمكن رومان رينز من هزيمة ذي أندرتيكر في ريسلمانيا 33، كما حاز لقب بطل إنتركونتيننتال من نوفمبر حتى يناير 2018.

4- إيه جيه ستايلز.. 3.5 مليون دولار

حاز لقب بطل الولايات المتحدة من يوليو إلى أكتوبر، وبطل "دبليو دبليو إي" من نوفمبر حتى الوقت الحالي.

جاء إيه جيه ستايلز في المركز الرابع بدخل بلغ 3.5 مليون دولار في عام 2017.

5- تربل اتش.. 3.2 مليون دولار

يعد تربل اتش واحدا من أكبر الأسماء في تاريخ "دبليو دبليو إي"، وجاء في المركز الخامس بدخل بلغ 3.2 مليون دولار عام 2017.

حقق المصارع، الذي يعمل نائبا للرئيس تنفيذي لـ"دبليو دبليو إي"، 1.7 مليون دولار من الراتب والحوافز وأسهمه في الشركات و1.5 مليون دولار من عقد المصارعة.

6- راندي أورتن.. 2.9 مليون دولار

حصل على لقب بطل "دبليو دبليو إي" عام 2017، وجاء أورتن في المركز السادس بدخل وصل إلى 2.9 مليون دولار.

بعد فوزه ببطولة "دبليو دبليو إي" في ريسليمانيا 33 ، كان أورتن على وشك أن يصبح واجهة عروض سماكدوون ولكنه واجه نهاية مفاجئة كبطل بعد شهر واحد فقط.

7- سيث رولنز.. 2.7 مليون دولار

جاء سيث رولنز في المرتبة السابعة بدخل وصل إلى 2.7 مليون دولار. وبعد العودة من إصابة في الركبة ومواجهة تربل اتش في ريسلمانيا العام الماضي، لم يلتفت رولنز إلى الوراء وأصبح أدائه الأكثر تناسقا في عام 2017.

8- ذي أندر تيكر.. 2.5 مليون دولار

يمكن القول إن ذي أندر تيكر أشهر اسم في تاريخ المصارعة، لكن ذي أندر تيكر جاء رقم 8 في القائمة بأرباح تقديرية وصلت إلى حوالي 2.5 مليون دولار.

9- دين أمبروز.. 2.2 مليون دولار

حصل على بطولة إنتركونتيننتال حتى يونيو الماضي، وضمن أبطال فريق "رو" من أغسطس إلى نوفمبر.

حقق بطل "دبليو دبليو إي" السابق دين أمبروز حوالي 2.2 مليون دولار وجاء في المرتبة التاسعة.

وفي حين كان يعاني من إصابة في العضلة، ظل أمبروز صامدا للغاية في عام 2017 عندما حصل على لقب بطولة "Triple Crown " و"Grand Slam " الصيف الماضي بعد هزيمة سيزارو وشيموس مع سيث رولنز.

10- كيفن أوينز.. 2 مليون دولار

دخل قائمة أبطال العالم عام 2017 حتى مارس الماضي، ويعتبر أحدث المنضمين للقائمة، إذ جاء كيفن أوينز في المركز 10 بأرباح تقديرية وصلت 2 مليون دولار في عام 2017.