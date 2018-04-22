الزمالك يسعي لمصالحة جماهيره قبل القمة

22 أبريل 2018 - 10:01 ص

يستضيف نادي الزمالك، في الثامنة من مساء اليوم، فريق الأسيوطي على ملعب ستاد القاهرة ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من عمر الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الزمالك هذا اللقاء أملا في تحقيق نتائج إيجابية لمصالحة الجماهير، عقب النتائج السلبية التي قدمها المباريات الأخيرة.

ويسعى الجهاز الفني للزمالك بقيادة خالد جلال، في إخراج اللاعبين من الحالة النفسية السيئة التي يمرون بها عقب سوء النتائج المتكررة، في محاولة منه لاستعادة الثقة قبل لقاء القمة أمام الأهلي والذي سيقام الخميس المقبل.

وعلى الجانب الآخر يحاول الأسيوطي الحفاظ على نتائجه الإيجابية التي حققها بانتصارين متتاليين على حساب كل من وادي دجلة وبتروجت على أمل تحسين مركزه في جدول الدوري الممتاز.