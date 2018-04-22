هكذا استعد "صلاح" لجائزة أفضل لاعب في "البريميرليج"

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رويترز

السيسي

ماكرون

يترقب عشاق الساحرة المستديرة باهتمام كبير حفل اعلان رابطة اللاعبين المحترفين اليوم الأحد لمعرفة أفضل لاعب في الدوري الانجليزي "البريميرليج"، والمرشح لها اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزى.

وكشف "صلاح" عن آخر استعداداته لحضور حفل تسليم الجائزة حيث ظهر في مقطع فيديو ومعه منسق الملابس الخاص بنادي ليفربول لاختيار الزي الذي سيظهر به صلاح خلال الحفل، الذي سيضم الكثير من نجوم الكرة الإنجليزية لاختيار الأفضل بينهم لموسم 2018/2017.

يذكر أن رابطة المحترفين الإنجليزية أعلنت عن أسماء 6 لاعبين يتنافسون على الجائزة وهم: المصري محمد صلاح نجم ليفربول، والإنجليزي هاري كين نجم توتنهام، والإسباني ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد، إضافة إلى ثلاثي مانشستر سيتي، البلجيكي كيفين دي بروين، والألماني ليروي ساني، والإسباني ديفيد سيلفا.

وكان موقع آنفيلد التابع لفريق ليفربول أكد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن محمد صلاح قد حسم جائزة لاعب العام في إنجلترا لصالحه بفارق الأصوات عن دي بروين منافسه المباشر.
شاهد الفيديو..

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