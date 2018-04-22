"الباز": كان على مصر بناء سد النهضة بيديها

22 أبريل 2018 - 10:16 ص

انتقد العالم المصري فاروق الباز عضو المجلس الاستشاري العلمي للرئيس عبد الفتاح السيسي، مدير مركز الاستشعار عن بعد بجامعة بوسطن الأمريكية، سياسات مصر تجاه سد النهضة.

وقال الباز خلال المؤتمر الدولي «بيوفيغن الإسكندرية 2018» في دورته التاسعة 20 إلى 22 إبريل الجاري، الذي نظمته مكتبة الإسكندرية، إن مصر تقاعست عن دورها خلال السنوات الماضية في افريقيا، فكان من المفترض أن تكون مصر هي أول الدول الداعمة لبناء سد أثيوبيا، وذلك ببنائه بالأيدي المصرية، لما لنا من خبرة سابقة في بناء السدود امتلاكنا لأكبر سد في العالم هو سد أسوان.