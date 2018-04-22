محطة كهرباء "غياضة" تعمل بكامل طاقتها أول يونيو

22 أبريل 2018 - 10:22 ص

أعلن المهندس هانى محمد على مدير عام محطة كهرباء غياضة والتى تعد أكبر محطة كهرباء فى العالم بمحافظة بنى سويف عن دخول المحطة بكامل طاقتها الخدمة أول يونيو المقبل بعد الانتهاء من إجمالى العمل بالمحطة، وذلك قبل موعدها الرسمى بـ256 يوما.

وكشف مدير المحطة دخول الوحدة 20 مرحلة الطواعية للتجريب مشيرًا إلى أن الوحدة 10 ستدخل مرحلة الطواعية خلال أيام، قائلا: "8 توربينات مربوطة على الشبكة المصرية لكهرباء تنتج الواحدة 400 ميجا وات".

وأشار مدير المحطة إلى أن أعمال الإنشاء والبناء والعمل فى المحطة وفرت نحو 7 آلاف فرصة عمل مباشرة من مهندسين وفنيين وعمال بالإضافة إلى 35 ألف فرصة عمل أخرى غير مباشرة.

وأكد مدير المحطة أن المشروع شارك فى إنشائه مهندسون وفنيون من 35 دولة على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن مدة تنفيذ المحطة 3 سنوات وهى أقصر مدة على مستوى العالم مشيرًا إلى أن التوربينات تم دخولها الخدمة فى مواعيدها المحددة ومنها توربينات دخلت الخدمة قبل ميعادها بنحو 256 يومًا.

وبدأ العمل فى المحطة فى الثامن والعشرين من مارس من عام 2015 على مساحة 58 فدانًا باستثمار 2 مليار و500 مليون يورو تنتج 4800 ميجا وات بما يعادل ضعف قدرات محطة السد العالى وتتكون من 4 دورات مركبة تنتج كل دورة نحو 1200 ميجا وات ومنها دورات غازية وأخرى بخارية وثالثة مائية.