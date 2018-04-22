تفاصيل مكالمة الرئيس "السيسى" مع "ماكرون"

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سوريا

رويترز

السيسي

ماكرون

كشفت وكالة "رويترز" الإخبارية، فى نسختها الإنجليزية، ما دار بين الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والرئيس عبد الفتاح السيسي، فى مكالمة هاتفية، إذ حث "ماكرون" "السيسي" على ضرورة التوصل لحل لإنهاء الأزمة السورية.

وأشارت الوكالة، فى تقريرها، إلى أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون اتصل بالرئيس "السيسي" أمس السبت لمناقشة الأزمة السورية، بحسب ما ذكره مكتب الرئيس المصرى.

وأوضحت الوكالة أن "ماكرون" تحدث مع "السيسي" عن الضربة العسكرية التى أطلقتها فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا فى سوريا منذ أسبوع، مشيرًا إلى أنها تأتى فى إطار الشرعية الدولية.

وأطلقت الدول الثلاث 105 صواريخ انتقامًا لهجوم مشتبه به بالغاز السام فى سوريا مستهدفة ما قال "البنتاجون" إنه ثلاثة مرافق أسلحة كيميائية.

في حين، أعرب "السيسي" عن قلقه إزاء التصعيد العسكرى فى سوريا، والذى قال إنه سيؤدى إلى مزيد من التدهور ويزيد من تعقيد الوضع.

وأكد الرئيس "السيسي" أن "موقف مصر الثابت الذى يرفض استخدام أى أسلحة محظورة على الأراضى السورية"، كما شدد على "أهمية إجراء تحقيق دولي شفاف بشأن هذه المسألة".

فى المقابل، أعلنت الدول الغربية الثلاث إن هجماتها اقتصرت على قدرات سوريا فى مجال الأسلحة الكيميائية وليس بهدف إسقاط الرئيس بشار الأسد أو التدخل في الحرب الأهلية.

وأوضح البيان أن ماكرون أصدر تعليمات إلى وزير الخارجية الفرنسى جان ايف لو دريان بزيارة مصر بحلول نهاية هذا الشهر لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

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