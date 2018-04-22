» رؤيا الأم المتوفاة عارية فى المنام

22 أبريل 2018 - 10:34 ص

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت أمي المتوفاة فوق سريري عارية تتكلم معي. وشكرا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يختلف تأويل العرى للميت، فمن كان صالحًا ومات على حسن حال وحسن خاتمة فالعرى له يدل على أنه خرج من الدنيا عارى من السيئات، ويدل العري له أيضًا على راحته فى قبره ولغير أهل الصلاح يدل على خروجه من الدنيا عاريًا من الخيرات ويبدو أن الوالدة كانت على حسن حال لجلوسها رحمها الله على السرير وهذا يدل على راحتها وحسن مستقرها.

أما إن كانت مكشوفة بالعورة فإن كان عليها دين فاقضوا عنها دينها، وإن كانت تستطيع الحج ولم تحج فقد تكون تطلب منك أن تحجى عنها إن كنت حججت عن نفسك، وإن كان عليها صيام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(من مات وعليه صيام صام عنه وليه). وقد يكون كشف العورة هو سر يكشفه الأقارب عنها. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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