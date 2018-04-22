جودة يطالب شكرى باستخدام كل الوسائل للحفاظ على النيل

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مصر

مياه النيل

السودان

إثيوبيا

سليمان جودة

طالب سليمان جودة، الكاتب الصحفي، وزير الخارجية سامح شكرى بضرورة إستخدام الوسائل المصرية للحفاظ على  حقها الثابت فى مياه نهر النيل والتى لوح بها خلال تصريحاته فى التعليق على الرفض الإثيوبي  والسوداني على الدعوة المصرية للاجتماع فى القاهرة حول التفاوض على بناء سد النهضة .

وأضاف جودة خلال مقاله الذي نشر بالمصرى اليوم تحت عنوان "وسائل سامح شكرى" أن مصر تحدثت بلهجة تجاه إثيوبيا والسودان لم تتحدث بها من قبل تدل على نفاد صبرها  وقال :" اللهجة التى تحدثت بها مصر للاعتراض على رد الفعل الروسى  لم تتحدث بها مصر من قبل وهى لهجة تلمح بين سطورها أن صبرنا مع المراوغة على الشاطئ الآخر أوشك على النفاد، وأن الطرف الثانى إذا كان قد فهم طول البال منا، على أنه ضعف، أو أنه قلة حيلة، فهو مخطئ ".

وتابع مستكملا: "وليس من الممكن أن يظل ملف فى غاية الحساسية مثل ماء النيل، رهناً لتطورات سياسية على أرض الطرفين الاثنين، لا دخل لنا فيها كأن نستيقظ ذات يوم على استقالة هايلى مريام ديسالين، رئيس الوزراء الإثيوبى السابق، أو نستيقظ ذات يوم آخر، على إقالة إبراهيم غندور، وزير خارجية السودان، ليس هذا ممكناً، ولا مقبولاً، لأننا نتعامل مع دول، ومع مؤسسات، ومع كيانات قانونية، وليس مع أشخاص أياً كان موقع هؤلاء الأشخاص".


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