"لمن كان صوتك بالرئاسية"؟.. هكذا رد نور فرحات

22 أبريل 2018 - 10:48 ص

رفض الفقيه الدستوري محمد نور فرحات الدعوات المطالبة بحل الأحزاب التي ليس لها تمكين بالبرلمان قائلاً: "حق المشاركة السياسية ينظمه الدستور، والدستور المصري يقوم علي التعددية الحزبية.

وأضاف فرحات خلال حواره لبرنامج "بتوقيت مصر" المذاع عبر فضائية "بي بي سي عربي" مع الإعلامية نسمة سعيد، أن الأحزاب قادرة على الدفع بمرشح رئاسي لانتخابات الرئاسية لعام 2020، لكن الأزمة تكمن في عدم جرأة الأحزاب على النزول للشارع، فلم يجرؤ حزم من الأحزاب على نزول الشارع".

ورد الفقيه الدستوري علي سؤال الإعلامية حول "لمن كان صوته بالانتخابات الرئاسية الماضية، رافضا الإفصاح عن مرشحه الرئاسي: "الاقتراع حق لكل مواطن وليس من الواجب أن يفصح المواطن لمن أعطي صوته".

وعقب فرحات علي دعوات المطالبة بتعديل الدستور قائلا: "المخالفة الصارخة للدستور والتحايل عليه مسألة يجب التوقف عندها"..

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