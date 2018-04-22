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نقيب العلميين: "وزير التعليم راجل طيب وصغير على المساءلة"

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قال الدكتور السيد عبد الستار المليجى، نقيب العلميين، إنه يجب على المدرسة أن تعمل، ومنع الدروس الخصوصية، مشددًا على أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم "راجل طيب وصغير جدا على هذه المساءلة".

وأضاف "المليجي" خلال لقائه ببرنامج  "العاصمة"، المذاع على قناة العاصمة الفضائية: "أنا لا أعرف أنه من رجال التعليم أصلا.. كان من أمتي الدكتور طارق شوقي من رجال التعليم.. أنا بسمع ليه تصريحات مستفزة جدًا الحقيقة".

وتابع نقيب العلميين يجب  على وزير التعليم مراجعة تصريحاته بشأن المواد الدينية في المدارس، مشددًا على أن الشخصية المصرية قوامها الدين، وبدون الدين فارغة.


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