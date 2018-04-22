شاهد.. إعلامي: هذا وعد الرئيس الذي أوفي به

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أكد الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن وزارة الإسكان بدأت تنفيذ وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي  بالتنمية والاستقرار من خلال تشكيل لجنة فنية لإعداد الكود المصري لمؤشرات جودة الحياة، ووقع الاختيار على الدكتور عادل ياسين محرم لرئاسة اللجنة و12 خبيرًا لعضويتها.

وأضاف  عبد الحميد، خلال برنامجه "رأي عام"، المذاع عبر فضائية "تن"، وأضاف أن الوزارة عقدت أول اجتماع وتم اتفاق شكل أولي للكود المصري للارتقاء بجودة الحياة، داعيًا المصريين لمساعدة الحكومة لوضع معايير جودة الحياة.

وأشار عبد الحميد إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد فوزه ألقى كلمة وعد فيها بالتنمية والاستقرار وتوفير الحد اللازم لجودة حياة المواطنين، متابعًا: "الرئيسي أوفى بوعده".

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