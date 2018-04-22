برلمانية تشيد بقرار النائب العام بحجب "الحوت الأزرق"

22 أبريل 2018 - 11:07 ص

أشادت الدكتورة مريان عازر، عضو مجلس النواب، بقرار النائب العام المستشار نبيل صادق، بتكليف الجهاز القومي للاتصالات بحجب موقع لعبة الحوت الأزرق، قائلة إنه قرار مهم جاء في توقيت جيد ويقلل من الأضرار الاجتماعية التي حدثت بعد ممارسة بعض الشباب للعبة.

وأضافت "عازر" في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون" على فضائية "أون لايف"، اليوم الأحد، أن هذا الموضوع ليس جديدا وموجود في دول العالم ولكنه انتشر في مصر مؤخرا، لافتا إلى أن دولا عديدة اتخذت قرار حجب اللعبة، على خلفية الخسائر الاجتماعية التي تلحقها باللاعبين ومن حولهم.

استطردت الأزمة ليست في لعبة الحوت الأزرق فقط، حيث قد تظهر لعبة جديدة أسوأ تحمل مخاطر جديدة على أبنائنا، وبالتالي يجب توفير وسائل حماية اجتماعية من الأسرة والمجتمع للأبناء تبدأ باهتمام الاهل ثم التوعية في المدارس والجامعات.