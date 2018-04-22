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الزراعة ترد على اتهامات الفلاحين: "إحنا ملناش دعوة"

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رد الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، على اتهام حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين، لوزير الزراعة بالمحسوبية في قرار تخفيض مساحة زراعة الأرز من مليون و100 ألف فدان لـ 700 ألف فدان.

وقال عبد الدايم خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم": "إن المعني بتحديد مساحة الأرز التي يتم زراعتها هى وزارة الري والموارد المائية، بينما دور وزارة الزراعة تحديد المراكز التى يتم زراعة الأرز بها".

وأضاف "عبد الدايم"، أن زراعة الأرز تتم بالتناوب بين الفلاحين بالمراكز التى يتم اختيارها لزراعة هذا المحصول، متابعًا: "الموضوع لا فيه واسطة ولا محسوبية، ولا فيه دخل لوزير الزراعة ملهاش دعوة مين  يزرع أرز ومين ميزرعش".

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