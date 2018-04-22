10 معلومات عن "مدرب" الزمالك الجديد

22 أبريل 2018 - 11:12 ص

بإعلان نادى الزمالك عن التعاقد مع المدير الفنى السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى السابق لبازل السويسرى وأهلى جدة السعودى، لتدريب الفريق الأول بالنادي، لمدة عامين مقابل مليون دولار سنويًا، خلفا للمدير الفنى إيهاب جلال، "المصريون" ترصد أبرز معلومات عن "جروس" صاحب الـ64 عامًا، قبل توليه قيادة الفارس الأبيض

- درب أندية عدة منها توتنهام الإنجليزى وبازل السويسرى والأهلى السعودى وشتوتجارت الألماني

- حقق مع جراسهوبرز كأس سويسرا، ومع بازل بـ5 ألقاب للدورى و3 كئوس.

-الوصول لربع نهائى اليوربا ليج مع بازل عام 2006.

- حقق الدورى السعودى وكأس الملك، وكأس ولى العهد مع أهلى جدة

- من مواليد 4 أبريل 1954 أى أن عمره 64 عامًا

- كان يلعب مدافعًا فى عدة أندية سويسرية

- اشترط على الزمالك الحصول على قيمة عقده كاملًا فى حالة إقالته

- يلقب فى السعودية بالداهية

- يركز على الجانب البدنى للاعبين بقوة

- لم يدرب أى فريق منذ يونيو 2017 عندما رحل عن أهلى جدة السعودي.