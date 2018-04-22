عماد حسين: 6 أفكارللاستفادة من مدخرات رفع الأسعار

22 أبريل 2018 - 11:15 ص

طرح عماد الدين حسين، الكاتب الصحفي، على الحكومة المصرية اقتراح حول كيفية الاستفادة من الأموال التى متوقع توفيرها من رفع أسعار الوقود والكهرباء خلال شهر يوليو القادم مع بدأ السنة المالية الجديدة، وهو أن تضخ هذه الأموال التى ستتوفر فى مشروعات وبرامج تستهدف دعم الفقراء ومحدودى الدخل معيشيًا واقتصاديًا.

وأضاف حسين خلال مقاله الذي نشر بالشروق تحت عنوان "قبل أن ترفع الحكومة أسعار الطاقة"، أنه توجد عدة مصادر توجه إليها هذه الأموال بداية من دعم البطاقات التموينية بأرصدة أكثر وسلع إلى جانب ضرورة زيادة نسبة المستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة وخاصة فى محافظات الصعيد وهناك استهداف غير مباشر ويحقق فعلا العدالة الاجتماعية، فى أرقى صورها، وهو ضمان تمتع المصريين عموما، والمحتاجين خصوصا بالتعليم والصحة الجيدة.

ومضى الكاتب الصحفي قائلاً: "يوجد حل جريء ويوفر على الحكومة الكثير، ويحل الجزء الأكبر من المشكلة الاقتصادية، وهو خلق فرص عمل المعروف أن فرصة عمل واحدة تعنى أن الحكومة تخلصت من عبء خمسة أفراد على الأقل، يقوم صاحب العمل بالإنفاق عليهم صحيح أن توفير فرص العمل الواحدة يكلف مئات الآلاف من الجنيهات وربما ما يزيد على مليون جنيه، ولكنه سيقلل الضغط على الحكومة فى العديد من الملفات، إلى جانب أن كل هذه التوجهات ستقلل من الاحتقان السياسى والاجتماعى، ويجعل المجتمع ينظر إلى الأمام".