التعبئة والإحصاء: "اللي قاعد على القهوة مش عاطل"

22 أبريل 2018 - 11:17 ص

أكد طاهر صالح، رئيس الإدارة المركزية للإحصاءات السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن النمو السكاني السريع والمتزايد يؤثر على حجم المتعطلين، والنمو الاقتصادي المتدني لا يتمكن من استيعاب هذه الزيادة ومخرجات التعليم يكون لها تأثير أيضًا.

وأضاف في حواره ببرنامج "صباح أون" على فضائية "أون لايف"، اليوم الأحد، أن الجهاز في مصر يرصد البطالة السافرة، والمتعطل هو الشخص الذي لا يعمل نهائيًا ولكن مؤخرًا تم زيادة بعض المعطيات الأخرى منها الذي يعمل معدل ساعات أقل من المفترض أو المشارك في العمل ولا ينتج.

وتابع رئيس الإدارة المركزية للإحصاءات السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن الأساس في لفظ المتعطل هو الشخص القادر على العمل ومستعد له ويبحث عنه، معلقًا "اللي قاعد علي القهوة ومش عايز يشتغل لا أحسبه عاطل ".