اليوم.. إعادة محاكمة 39 متهمًا فى أحداث عنف المنيا

جمال زكى
تستأنف اليوم الأحد المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط تأجيل إعادة محاكمة 39 متهما فى أحداث عنف وقعت بمراكز محافظة المنيا
وقال مصدر قانونى إن المحكمة سوف تواصل الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين فى أعمال عنف وشغب فى 4 قضايا وقعت حداثها بمراكز محافظة المنيا إبان أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة
وأشار المصدر إلى أن 11 متهما فى أحداث أبو قرقاص و6 متهمين فى اقتحام سنترال ديرمواس و5 متهمين فى أحداث بندر المنيا و17 متهما فى أحداث اقتحام نقطة شرطة الحواصلية بمركز المنيا.
عصر03:36 م
فجر
03:56
شروق
05:24
ظهر
11:58
عصر
15:36
مغرب
18:33
عشاء
20:03