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اليوم.. اجتماعات اتحاد المحاكم الدستورية العربية بالقاهرة

قضايا وحوادث

اتحاد المحاكم الدستورية العربي
اتحاد المحاكم الدستورية العربي

شيماء السيد

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تبدأ  المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة، اليوم الأحد، اجتماعات اتحاد المحاكم الدستورية العربية، وتبدأ الجلسة الافتتاحية بكلمة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية، تليها كلمة المستشار إسغير ولد إمبارك رئيس المجلس الدستوري للجمهورية الإسلامية الموريتانية، بصفته رئيسًا للاتحاد في دورته الحالية، ثم كلمة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي-النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية وأمين عام الاتحاد.

تستمر الاجتماعات على مدار 3 أيام حسب جدول الأعمال، والذي يشمل انعقاد المكتب التنفيذي بدور الانعقاد الرابع، والملتقى العلمي العاشر للاتحاد تحت عنوان: "تجارب القضاء الدستوري العربي في الحق في المساواة والحريات الدينية والثقافية"، وسيختتم المؤتمر باجتماعات الجمعية العامة بدور الانعقاد العاشر.

يشارك في هذه الاجتماعات ثلاث عشرة دولة عربية هي: الأردن، الإمارات، البحرين، الجزائر، السودان، العراق، فلسطين، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، موريتانيا، بالإضافة إلى وفد رفيع المستوى يتقدمه رئيس مفوضية فينيسيا المنبثقة عن المجلس الأوروبي وأمين عام المؤتمر الدولي للعدالة الدستورية.

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