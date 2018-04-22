جنايات المنيا تنظر إخلاء سبيل 6 متهمين بالتظاهر

22 أبريل 2018 - 11:23 ص

تنظر الدائرة الثامنة اليوم بمحكمة جنايات المنيا نظر إخلاء سبيل متهمين بدائرة بندر المنيا، متهمين بالتظاهر والانتماء إلى جماعة الإخوان

وكانت محكمة جنح مستأنف المنيا قضت مساء أمس بإخلاء سبيل المتهمين بضمان مالى قدره 5 آلاف جنيه لكل منهم وطعنت النيابة العامة على إخلاء سبيل المتهمين

وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمين الستة فى قترت متفاوتة بتهمة التحريض على التظاهر ومحاولة التحريض على مقاطعة انتخابات الرئاسة الأخيرة والدعوة للتظاهر وأعمال عنف بدائرة بندر المنيا.