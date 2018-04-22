  • الأحد 22 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر02:27 م
بحث متقدم
منير جمعة

الجماعة الإسلامية يقودها "تيار جبان"

احمد ماهر

حوار إنسانى بين ماهر ونجله حول المراقبة الأمنية

رفاعي طه

إيران أقامت حراسة خاصة لمؤسس الجماعة الإسلامية

رسائل إلى السيسي للمطالبة بالإفراج عن شوكان

الخارجية عن جائزة اليونسكو لـ"شوكان": إرهابي

السجن

تأييد السجن 5 سنوات للمتهمين بـ"خلية الإسكندرية"

ارشيف

10 معلومات عن "مدرب" الزمالك الجديد

صلاح

مفاجأة من ليفربول لـ"صلاح" قبل التتويج

الدكتور محمد نور فرحات

"لمن كان صوتك بالرئاسية"؟.. هكذا رد نور فرحات

صورة الخبر

تفاصيل مكالمة الرئيس "السيسى" مع "ماكرون"

فيلم المصلحة

تليمة لـ برهامي: بكار شاهد فيلم "المصلحة"

تأجيل نقل جثمان العالم الفلسطيني فادى البطش

آخر الأخبار

ارشفية
ارشفية

وكالات

أخبار متعلقة
#

خاشقجي يحذر العرب من هذه الكارثة

#

البطش في محاضرة قبل اغتياله علي يد الموساد

#

اغتيال عالم فلسطيني بـ 10 رصاصات

#

اتهامات للموساد باغتيال عالم الطاقة "فادي البطش"

 أعلن السفير الفلسطيني لدى ماليزيا أنور الأغا، تأجيل نقل جثمان فادي البطش ليوم أو يومين حتى إنهاء الإجراءات التنسيقية مع الجانبين الماليزي والمصري المسئول عن فتح معبر رفح مع غزة، حسبما ذكرت وكالة الأناضول، في خبر عاجل لها.

وكان البطش البالغ من العمر "35 عاما"قد قتل  برصاص أطلقه مسلحان كانا على درجة نارية وقالت السلطات الماليزية إنهما مرتبطان على الأرجح بأجهزة استخبارات أجنبية.

 واغتيل البطش بينما كان يغادر منزله للتوجه إلى مسجد لصلاة الفجر في غومباك ضاحية كوالالمبور.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بيان الخارجية عن شوكان "الإرهابي" ؟!!

جمال سلطان

الفتوى عند الإسلاميين.. الشريعة "وجهة نظر"!

محمود سلطان

مصر الغائبة عن الصومال

فراج إسماعيل

الكويت.. حين تتألق بأصالتها

أ.د: إبراهيم أبو محمد

الثامن عشر من ابريل 1954

د. هشام الحمامي

ماذا يدبّرون للأزهر؟

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. قتلى وجرحى جراء إطلاق نار داخل مطعم
» إلهام شاهين لـ"فجر السعيد": "الجمال مش حقن النفخ"
» كشف لغز سرقة فيلا إعلامي شهير
» اليوم.. الذهب يتراجع 4 جنيهات
» مفاجأة حول الرواتب والحد الأدنى للأجور
» وصية سيدة لزوجها قبل وفاتها بالسرطان
» مؤشرات البورصة ترتفع في تعاملات اليوم
» حجم جسمك له علاقة بالإصابة بأمراض القلب
» رؤيا الأم المتوفاة عارية فى المنام
» 4 أمور تدل على ذكاء طفلك
» القنوات الناقلة لجائزة أفضل لاعب في "البريميرليج"

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:24

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
بين القصرين
شارع شامبليون
اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين
حسن البنا
حسن البنا وسيد قطب