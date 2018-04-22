تأجيل نقل جثمان العالم الفلسطيني فادى البطش

22 أبريل 2018 - 11:25 ص

أعلن السفير الفلسطيني لدى ماليزيا أنور الأغا، تأجيل نقل جثمان فادي البطش ليوم أو يومين حتى إنهاء الإجراءات التنسيقية مع الجانبين الماليزي والمصري المسئول عن فتح معبر رفح مع غزة، حسبما ذكرت وكالة الأناضول، في خبر عاجل لها.

وكان البطش البالغ من العمر "35 عاما"قد قتل برصاص أطلقه مسلحان كانا على درجة نارية وقالت السلطات الماليزية إنهما مرتبطان على الأرجح بأجهزة استخبارات أجنبية.

واغتيل البطش بينما كان يغادر منزله للتوجه إلى مسجد لصلاة الفجر في غومباك ضاحية كوالالمبور.



