برلمانية تكشف مفاجأة جديدة عن الحوت الأزرق

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بير السلم

أكدت الدكتورة مريان عازر، عضو مجلس النواب، أن لعبة الحوت الأزرق ليست جديدة ومنتشرة وحالات الانتحار ليست هي السبب فيها وإنما السبب يرجع لعدم التوعية من جانب الأسرة و المدرسة .

وأشادت  عازر في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون" على فضائية "أون لايف"، اليوم الأحد،  بقرار النائب العام المستشار نبيل صادق، بتكليف الجهاز القومي للاتصالات بحجب موقع لعبة الحوت الأزرق، قائلة: "إنه قرار مهم جاء في توقيت جيد ويقلل من الأضرار الاجتماعية التي حدثت بعد ممارسة بعض الشباب للعبة".

وأضافت "عازر" بأن  دول عديدة اتخذت قرار حجب اللعبة، على خلفية الخسائر الاجتماعية التي تلحقها باللاعبين ومن حولهم.

وتابعت بأن الأزمة ليست في لعبة الحوت الأزرق فقط، حيث قد تظهر لعبة جديدة أسوأ تحمل مخاطر جديدة على أبنائنا.

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