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عضو بالأهلي يتلقى دعوة لحضور نصف نهائي أبطال أوروبا

الرياضة

صلاح ومرتجى
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محمد الخرو

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تلقى المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي دعوة من اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي لحضور مباراة فريقه أمام روما الإيطالي في نصف نهائي دوري الأبطال الأوروبي المقرر لها بعد غدٍ الثلاثاء على ملعب إستاد "آنفيلد".

وانطلقت رحلة مرتجي صباح اليوم لتلبية دعوة "صلاح" حيث تربطهما علاقة قوية منذ أن كان محترفًا بنادي بازل السويسري في بداية رحلة احترافه بأوروبا ويتبادل عضو مجلس الأهلي الحديث مع نجم منتخبنا الوطني من فترة لأخرى.

جدير بالذكر أن المهندس خالد مرتجي تلقى أيضًا دعوة من الرئيس التنفيذي لنادي روما انبرتو جانديني لحضور مباراة العودة يوم 2 مايو بروما، حيث يرتبط عضو مجلس الأهلي بعلاقة قوية مع أنبرتو منذ 2008 عندنا تزاملا في لجنة الأندية بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لكن مرتجي قرر حضور مباراة الذهاب ودعم محمد صلاح، مُتمنيًا له قيادة ليفربول  للتأهل لنهائي البطولة وتحقيق اللقب الأوروبي.


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