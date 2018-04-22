داعش يتبنى تفجير كابول بأفغانستان

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داعش

تفجير

استهداف مركز

انتخابيا

كابول بأفغانستان

أعلن تنظيم داعش، منذ قليل مسؤوليته عن التفجير الذي استهدف مركزًا انتخابيًا في العاصمة الأفغانية كابول، وفقا لـ"رويترز "

قتل 31 شخصًا على الأقل وأصيب أكثر من 60 آخرين جراء تفجيرين هزا مركزي اقتراع في أفغانستان، صباح اليوم الأحد، أحدهما في العاصمة كابل.

وأكد المتحدث باسم الداخلية نجيب دانش أن معظم الجرحى في حالة مستقرة، مشيرا إلى أن المهاجم فجّر نفسه عند مدخل المركز المكتظ بالمواطنين في منطقة ذات أغلبية شيعية غرب العاصمة.


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