"الصيادلة": الأدوية الفاسدة تباع بطريق غير مباشر

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قال محيي عبيد نقيب الصيادلة، إنه لا يجب على أي مواطن شراء الأدوية من أماكن غير معتمدة، حيث إن الصيدلية المكان الوحيد المتواجد به الدواء الآمن والفعال، موضحًا أن الدواء الآمن معتمد بيعه في الصيدليات فقط.

وأضاف "عبيد"، خلال حواره  ببرنامج "دفتر أحوال"، عبر قناة "العاصمة"، أن الأدوية منتهية الصلاحية تسبب أزمة كبيرة بسبب عدم سحب بعض الشركات للأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات.

وأكمل  نقيب الصيادلة: "يضطر الصيدلي إلى إلقائها في القمامة ويعثر عليها مصانع بير السلم ويغيرون التاريخ والعلبة ويعيدون بيعها إلى المواطن، فهي بذلك تصل للمريض بطريقة غير مباشرة".

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