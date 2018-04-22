شراقي: زراعة الموز في هذه المناطق جريمة

22 أبريل 2018 - 11:36 ص

حذر الدكتور عباس شراقي، رئيس قسم الموارد الطبيعية بمركز الدراسات الأفريقية، من زراعة الموز واصفا إياه بالزراعات الشرهة لاستهلاك المياه.

وأضاف "شراقي"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه أحمد موسى، أن "صباع الموز" الواحد يستهلك متر مكعب مياه ، محذرًا من وجود زراعات للموز على الطريق الصحراوي، لأنها تعتمد على المياه الجوفية، قائلا: "دي جريمة".

وتابع رئيس قسم الموارد الطبيعية بمركز الدراسات الأفريقية، أنه يجب استخدام المياه في أشياء أخرى.